Katar Emiri, İngiltere Başbakanı May ile Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere'ye 3 günlük resmi ziyaret düzenliyor. Al Sani ziyaretinin ikinci gününde başkent Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Katar Emiri, güvenlik, savunma ve ekonomik konuların ele alındığı görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Al Sani, İngiltere Başbakanı May ile Filistin melesi, Suriye'nin durumu ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu sözlerine ekledi. Katar Emiri Al Sani'nin Londra temasları kapsamında, İngiliz bakan ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)