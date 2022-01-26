Katar Emiri ile Somali Cumhurbaşkanı iki üke arasında iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun iki ülke arasında iş birliğinin güçlendirilmesini görüştüğü bildirildi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Fermacu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Somali'deki son gelişmeler ile iki ülke arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Katar ile 1991'de merkezi hükümetin çöküşünün ardından patlak veren iç savaşın etkilerinden hala kurtulamayan Somali arasında, başta siyasi ve ekonomik olmak üzere birçok alanda iyi ilişkiler devam ediyor.