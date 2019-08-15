Katar Emiri ile Rusya Devlet Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

15.08.2019 19:07

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Putin'i telefonla aradı.

Görüşmede iki ülke arasındaki "stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin" ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA