Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü

09.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:28

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda Irak'taki son gelişmeleri görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Johnson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Irak'taki son gelişmeler, yükselen tansiyonun düşürülmesi ve bu ülkedeki güvenlik ile istikrarın sağlanması konularını ele aldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak çıkarlar kapsamında dost iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de konuşuldu.

Kaynak: AA