Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü
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Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda Irak'taki son gelişmeleri görüştü.

09.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:28
Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakanı Boris Johnson telefonda 'taki son gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Johnson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Irak'taki son gelişmeler, yükselen tansiyonun düşürülmesi ve bu ülkedeki güvenlik ile istikrarın sağlanması konularını ele aldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak çıkarlar kapsamında dost iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de konuşuldu.

Kaynak: AA
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