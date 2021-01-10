Katar Emiri ile Hamas lideri Heniyye, bölgesel ve uluslararası konuları görüştü
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Katar Emiri ile Hamas lideri Heniyye, bölgesel ve uluslararası konuları görüştü

10.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:42
Katar Emiri ile Hamas lideri Heniyye, bölgesel ve uluslararası konuları görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyeti, Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyeti, Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ile Heniyye görüşmesinde İsrail'in yıllardır ablukasına maruz kalan Gazze halkının sıkıntıları başta olmak üzere Filistin'de yaşanan son gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Emiri Al Sani'yi Körfez İşbirliği Zirvesi'nde (KİK) Körfez'de sağlanan uzlaşı dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Kudüs, Yahudi yerleşim birimleri, mülteciler ve Filistin davasının tasfiyesi başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelere ilişkin Katar Emiri'ne bilgi verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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