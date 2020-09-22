Katar Emiri es-Sani: Uluslararası toplum, İsrail'in işgaline sessiz kalıyor
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Katar Emiri es-Sani: Uluslararası toplum, İsrail'in işgaline sessiz kalıyor

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk kez görüntülü konferans yoluyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'nda konuştu.

Katar Emiri es-Sani: Uluslararası toplum, İsrail'in işgaline sessiz kalıyor
22.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:47

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk kez görüntülü konferans yoluyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Hamed es-Sani, "Filistin davasının adaletine dair uluslararası bir fikir birliği var ancak uluslararası toplum İsrail'in işgaline sessiz kalıyor" dedi.

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, BM 75'inci Genel Kurulu toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Hamed es-Sani, konuşmasında uluslararası toplumun İsrail'in Filistin'de ve Arap topraklarındaki işgalci politikaları konusunda sessiz kaldığını ifade etti. Hamed es-Sani şöyle konuştu:

"Filistin davasının adaletine dair uluslararası bir fikir birliği var. Ancak bu fikir birliğine rağmen uluslararası toplum, İsrail'in Filistin ve Arap topraklarını işgal etme ısrarı karşısında etkili bir adım atmadan sessiz kalıyor. İsrail, uluslararası meşruiyet kararlarını ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözümü açıkça ihlal ederek yerleşimleri genişletme politikasını sürdürüyor. Adil ve arzulanan bir barış ancak İsrail'in Arap Barış Girişimi'nin üzerine kurulu olduğu Araplar tarafından kabul edilen uluslararası meşruiyet kararlarına tam bağlılığı ile sağlanabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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