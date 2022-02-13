Katar Emiri, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni ile ikili ilişkileri görüştü - Haberler
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Katar Emiri, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni ile ikili ilişkileri görüştü

AA, Serdar Bıtmez - Güncel
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Katar Emiri, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Raysuni ile ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni ile taraflar arasında iş birliğinin güçlendirilmesinin yollarını ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni ile taraflar arasında iş birliğinin güçlendirilmesinin yollarını ele aldı.

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Raysuni ve beraberindeki heyet, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi.

İkilinin Katar ile Dünya Müslüman Alimler Birliği arasındaki iş birliği alanlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi meselesini görüştüğü kaydedildi.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Müslüman, Katar, Güncel, Haberler

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