Katar Emiri Al Sani Yarın Türkiye'de

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapacağı belirtildi.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 14 Eylül 2017 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde, Katar ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacaktır" denildi. - ANKARA