Katar Emiri Al Sani uluslararası yatırımcıları ülkesindeki fırsatlardan yararlanmaya çağırdı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin kapsamlı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini belirterek uluslararası yatırımcılara davette bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin kapsamlı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini belirterek uluslararası yatırımcılara davette bulundu.

Al Sani, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen 24. Uluslararası Ekonomi Forumuna (SPIEF) video konferans yoluyla katıldı.

Konuşmasında ülkesindeki ekonomik gelişmeden söz eden Al Sani, "Geldiğimiz noktada, Katar ekonomisinin itici gücünü altyapı yatırımları, kalkınma projelerinin yanı sıra özellikle eğitim, sağlık, ulaşım, araştırma, küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyor." dedi.

Katar'ın çeşitli strateji, program ve projeler yoluyla kapsamlı bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğine ve ekonomik kaynaklarını çeşitlendirme arayışında olduğuna dikkati çeken Al Sani, uluslararası yatırımcıları ülkesindeki fırsatlardan yararlanmaya çağırdı.

Katar Emiri, teşvikler, kamu ve özel sektörün ortaklaşa yer aldığı projeler ve doğrudan yabancı yatırımı yoluyla tüm alanlarda özel sektörün payını artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez