Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye Geliyor

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında ziyaret dolayısıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak. - Ankara