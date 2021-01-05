Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan'a "gösterdikleri misafirperverlik" için teşekkür etti
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Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan'a "gösterdikleri misafirperverlik" için teşekkür etti

05.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:02
Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan'a

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için gittiği Suudi Arabistan'a "gösterdikleri misafirperverlik ve sundukları kardeşlik atmosferinden" dolayı teşekkür etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için gittiği Suudi Arabistan'a "gösterdikleri misafirperverlik ve sundukları kardeşlik atmosferinden" dolayı teşekkür etti.

Kuveyt Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin Ula'da düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a gönderdiği telgrafta, 41. KİK Zirvesi'nde kendilerine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ve takdirlerini ilettiği kaydedildi.

Al Sani'nin, zirvenin başarısı için sarf edilen çabalar ve sunulan kardeşlik atmosferinden de övgüyle söz ettiği aktarıldı.

Katar Emiri'nin ayrıca, zirvenin olumlu sonuçlarının KİK'in ilerlemesini güçlendireceğini, Körfez halklarına fayda sağlayacağını ve bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelede dayanışmayı pekiştireceğini ifade ettiği belirtildi.

Veliaht Prens Bin Selman, 41. KİK Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan'ın Ula kentine gelen Katar Emiri Al Sani'yi havalimanında karşılamıştı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü vermişti. Bin Selman, daha sonra da Katar Emiri Al Sani ile tarihi Ula kentini gezmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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