Katar Emiri Al Sani Sosyal Medyadan Türkiye'ye Yatırım Yapacaklarını Duyurdu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası sosyal medya hesabından Türkiye'ye yapacakları yatırım projeleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN VE ORADAKİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Al Sani yaptığı paylaşımda, "Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız.

"15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PROJELERİ PAKETİNİ DUYURDUK"

Bugün Ekselansları Başkan Erdoğan ile Ankara'da yapmış olduğum önemli görüşmeler çerçevesinde, üretken, güçlü ve sağlam ekonomiye sahip bu ülkede 15 milyar dolar tutarında bir mevduat ve yatırım projeleri paketini duyurduk." ifadelerini kullandı.