Katar Emiri Al Sani Pakistan'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2 günlük resmi ziyaret için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Al Sani, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından İslamabad yakınlarındaki Nur Han Askeri Hava Üssü'nde karşılandı.

Han'ın kullandığı araçla Başbakanlık binasına gidilmesinin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Pakistan Başbakanlığı, liderlerin değişik alanlarda iş birliği yapma konusunda fikir birliğine vardığını belirtti.

Liderlerin görüşmesinin ardından Katarlı ve Pakistanlı yetkililerin katılımıyla turizm, ticaret ve yatırım gibi alanlarda 3 anlaşma imzalandı.

Yapılan anlaşmalara göre, 2 ülke arasında ticaret ve yatırım alanında ortak çalışma grubu kurulması, turizm ve fuar alanlarında iş birliği yapılması ile kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesi alanlarında danışmanlık alışverişi yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Al Sani'nin gelişi nedeniyle İslamabad ve Ravalpindi kentlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kentlerdeki polis sayısı artırılırken, devlet binalarının bulunduğu Kırmızı Bölge ise giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kentte devriye gezen polislerin yanında özel harekat polisleri de devriye görevi üstlendi. Kentin batısında yer alan Margala tepelerine de asker ve polis yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de görüşecek olan Katar Emiri Al Sani, son olarak 2015'te Pakistan'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA