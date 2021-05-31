Katar Emiri Al Sani, Lübnanlı taraflara hükümeti kurma sürecini hızlandırma çağrısı yaptı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan hükümetinin bir an evvel kurulması çağrısında bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan hükümetinin bir an evvel kurulması çağrısında bulundu.

Katar, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana kurulamayan hükümetle ilgili sürecin hızlandırılması çağrısını yineledi.

Lübnan Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Temim, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'a bir mektup gönderdi.

Mektupta Lübnan halkının yanında olduklarını belirten Temim, Lübnanlı taraflardan ulusal çıkarları öncelemelerini ve yeni hükümetin kurulma sürecini hızlandırmalarını istedi.

Katar Emiri 20 Nisan'da Lübnan Başbakanı Diyab'ın Doha'ya gerçekleştirdiği ziyarette de hükümetin hızlıca kurulması çağrısında bulunmuştu.

Lübnan'daki hükümet krizi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda gerçekleşen büyük patlamanın ardından gelen tepkiler nedeniyle Başbakan Diyab'ın istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Edib, 26 Eylül'de, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade etmişti.

Daha sonra Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu