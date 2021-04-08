Katar Emiri Al Sani ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ve Burhan, Sudan-Katar ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler de değerlendirildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, iki günlük resmi ziyaret için dün Katar'a gelmişti. Burhan, temasları kapsamında Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Sudan Yatırım Bakanlığına göre, Katar'ın Sudan'da yaklaşık 3,8 milyar dolarlık yatırımları bulunuyor. Katar, Sudan'a yatırım yapan ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez