Katar Emiri Al Sani: "Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Katar Emiri Al Sani: "Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz" - Haberler
Katar, Güncel, Haber

Katar Emiri Al Sani: "Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülke ekonomisinin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında daha bağımsız kalabilmesi için güçlü düzenlemeler yapılması talimatı verdiğini belirtti.

24.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:32
Katar Emiri Al Sani:

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülke ekonomisinin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında daha bağımsız kalabilmesi için güçlü düzenlemeler yapılması talimatı verdiğini belirtti.

Al Sani, ramazan ayının başlaması dolayısıyla televizyonda yayımlanan konuşmasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve salgının özellikle ekonomik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'la mücadele ve ekonominin kritik aşamayı atlatması için büyük bir kaynak ayrıldığını, özel sektöre de mali teşvik paketi sağlandığını söyleyen Al Sani, nesnel şartların ana gelir kaynağı enerji ihracatı olan ülkeler için bir sonraki aşamanın mali açıdan kolay olmayacağını gösterdiğini ifade etti.

Emir Al Sani, "Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz. Bakanlar Kurulundan ekonomimizi serbestleştirecek ve gelecekte bu gibi değişimlerin ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlayacak radikal düzenlemeler yapmalarını istedim." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısı için iş birliği çağrısı

Ramazan ayında da sosyal mesafeye ve Kovid-19 önlemlerine uyulmasını isteyen Al Sani, "İnsanlardan izole oldukça, kişisel temizlik ve korumaya dikkat ettikçe enfeksiyon olmaz." dedi.

Al Sani, ülkesinin Kovid-19 krizini erken fark ettiğini beliterek, "Salgınla mücadelede dünyadaki en iyi uygulama ve tecrübelerden yararlanan sağlık ekiplerimize, kurumlarımıza ve kriz idaresindeki uzmanlığımıza güvendik." diye konuştu.

Salgın nedeniyle sağlık personelini ve ekipmanlarını takviye ettiklerini, binlerce hastaya hizmet verebilecek sahra hastaneleri kurduklarını aktaran Al Sani, sanayileşmiş ülkeler ve uluslararası kurumlara Kovid-19 aşısı geliştirmek için rekabet değil iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Katar'da bugüne kadar 7 bin 764 Kovid-19 vakasına rastlandı ve 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle küresel petrol talebi rekor seviyelerde gerilemişti.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi Haberler
Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Son Dakika: Bakanlık, ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Fatih Terim Loris Karius Burak Yılmaz
Daha Fazla Çocuk Wuhan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Katar Emiri Al Sani: "Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 12:27:53. #1.14#
title