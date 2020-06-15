Katar Emiri Al Sani: "Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek ziyaretçilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz"
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Katar Emiri Al Sani: "Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek ziyaretçilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na gelecek ziyaretçileri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Katar Emiri Al Sani:
15.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:16

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na gelecek ziyaretçileri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Katar Emiri Al Sani, Dünya Kupası maçlarının oynanacağı üçüncü stat olan Education City'nin açılışı dolayısıyla Katar'daki beIN Sports kanalında yayımlanan programa görüntülü mesajla katıldı.

Ülkede 2022'de düzenlenecek turnuva için hazırlıkların sürdüğünü belirten Emir Al Sani, "Dünyanın her yerinden bu özel Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek ziyaretçilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Katar Emiri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarının çabalarını takdir ederek, "Sayenizde gelecek günlerin daha güzel olacağına eminiz." diye konuştu.

Programa katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino ise, "Education City Stadyumu, dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde futbola eskisinden daha büyük bir tutkuyla yeniden kavuşacağımızı anlatıyor." ifadelerini kullandı.

40 bin kişi kapasiteli

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, 40 bin taraftar kapasitesine sahip Education City'nin tamamlanmasıyla Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında büyük bir aşama kaydedildiğini belirtti.

Education City, Uluslararası Halife (2017) ve El-Vekra (2019) statlarından sonra 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumlar arasında hazırlıkları tamamlanan 3'üncü stat oldu.

Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olan Katar, Kovid-19 salgınına rağmen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stat inşaatı, metro yapımı, otel kapasitelerinin artırılması ve altyapı hizmetleri gibi çalışmalarını sürdürüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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