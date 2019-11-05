Katar Emiri Al Sani'den "ablukanın etkilerini geride bıraktık" açıklaması

05.11.2019 12:04

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesine yönelik ablukanın etkilerini geride bırakmayı başardıklarını bildirdi.

Katar Şura Meclisinde konuşan Emir Al Sani, "Ablukanın etkilerini geride bırakma konusunda elde ettiğimiz başarının arkasında krizi sakin ve iyi bir şekilde yönetmemiz, tüm gerçekleri dünyaya anlatmamız ve siyasi kararlarımızın bağımsızlığı konusunda ısrarcı oluşumuz var." dedi.

Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle sorunların çözümü için diyaloğa başvurmaları gerektiğini belirten Al Sani, "Krizin başladığı tarihten bu yana Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki sorunları çözmek için diyaloğa hazır olduğumuzu ifade ettik. Bu diyalog da 'karşılıklı saygı, ortak çıkarlar, dış politikada dikte olmaması ve içişlerine karışılmaması şeklinde dört temel üzerinde olmalı' dedik." ifadelerini kullandı.

Al Sani, kardeş ülkelerin de "gerginliği tırmandırmanın, KİK ülkelerinin çıkarına olmadığı" yönünde Katar'ın tutumunu anlamaya başladığını dile getirdi.

Suriye ve Yemen için siyasi ve barışçıl çözüm çağrısı

Konuşmasında Suriye konusuna da değinen Al Sani, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini koruyacak barışçıl çözüm bulunmasından yana olduklarını vurguladı.

Yemen'deki kriz için de siyasi çözüm bulunması ve dış müdahale olmaksızın Yemenlilere yardım edilmesi çağrısında bulunan Al Sani, Libya'da da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) desteklediklerini yineleyerek, bazı ülkelerin buraya dönük müdahalelerinin çözüm çabalarını sekteye uğrattığı değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Kaynak: AA