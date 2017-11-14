Katar Emiri'nden Körfez Krizi Açıklaması: Diyalog Çerçevesinde Çözüme Hazırız

Başkent Doha'da Katar Danışma Meclisi 46'ncı dönem açılış programında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, ülkesi ve Körfez krizine ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.



Katar Emiri, yönetiminin Danışma Meclisi üyeliklerinin seçimle oluşturulması yönünde çalışma yürüttüğünü, her dönem seçimlerde değiştirmek zorunda kalınmayacak hukuki mekanizmalara dair projelere ilişkin hazırlıklar yapıldığını belirtti.



-"Egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazırız"



Al Sani şunları söyledi:



"Egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak, Katar'a abluka uygulayan ülkelerden gelen göstergeler bu ülkelerin çözüm istemediğini ortaya koyuyor. Biz abluka uygulayan ülkelerle ilişkilerin kesik olmasından korkmuyoruz, ülkemiz onlar olmaksızın da çok iyi durumdadır. Ancak uyanık olmak gereklidir. Abluka uygulayanların ilişkileri koparmakla yetineceklerini düşünmek doğru değildir. Çünkü ülkemizin iç işlerine müdahaleyi sürdürerek, Katar halkını toplu olarak cezalandırmak istiyorlar. Her yerde Katar aleyhine kışkırtıcı adımlar atıyorlar."



-Krizin galibi de mağlubu da yok



Katar krizinin galibi ya da mağlubu olmayacağını vurgulayan Katar Emiri Al Sani, "Körfez İşbirliği Konseyi ve ona bağlı ülkelerin çıkarlarına dönük zarar sürüp gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Abluka uygulayan ülkelerin Katar'ın siyasetinde şok yaratmayı ve ülkenin istikrarına etki etmeyi hedeflediklerini kaydeden Al Sani, "Bizleri bağımsızlığımızdan vazgeçerek, vesayeti kabul etmeye zorladılar. Sonra ikinci plana geçerek, ekonomimize zarar verme uğraşısını hala sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.



-Abluka uygulayan devletler dış işlerindeki politikalarında strateji sahibi değil



Ülkesinin bu meyanda abluka uygulayan ülkelerin Katar riyalini ele geçirme yönündeki çabalarına da karşı koyduğunu söyleyen Katar Emiri, söz konusu ülkelerin Katar'ın terörle hiçbir ilişkisinin olmadığını iyi bildiğini belirterek, onları dış işlerindeki politikalarında strateji sahibi olmamakla eleştirdi.



Anlaşmazlıkların çözümünde diyalog seçeneğini yineleyen Al Sani, "Bölgesel düzeyde politik durumların oldukça çöküntüye uğradığını büyük bir endişeyle izliyoruz. Bölge halklarını tehlikeden uzak tutmak amacıyla olayların tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz." dedi.



Al Sani, "Devletlere, bölgesel devletlerin aralarında hesaplaştığı nüfuz alanları gözüyle bakmak doğru değildir. Coğrafi ve siyasi realite aramızdaki anlaşmazlıkları diyalogla çözmemizi gerekli kılıyor. Bölge ve Körfez durumunda ele alındığında diyalog sadece bir tercih değil aynı zamanda vazgeçilmez bir zorunluluk. Bu yönüyle bu diyaloğa bir mekanizma bulmamız gerekli." diye konuştu.



"Uzlaşının Gazze'deki ablukayı sonlandırmasını ümit ediyorum"



Filistin uzlaşı hükümeti ve tarafları birlik ve beraberlikten dolayı kutlayan Al Sani, "Uzlaşının Gazze'deki ablukayı sonlandırmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.



-"Irak'ta sorunlar anayasa çerçevesinde çözülmeli, Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz"



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum ve sonrasına ilişkin, Irak Anayasası'na göre taraflara sorunların çözümü için diyalog çağrısı yapan Katar Emiri Al Sani, ülkesinin Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini vurguladı.