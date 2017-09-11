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Katar Emiri, ABD'nin Askeri Üssünü Ziyaret Etti

Şeyh Temim, AFCENT Komutanı Korgeneral Harrigian ve üst düzey subaylarla görüştü.

Katar Emiri, ABD'nin Askeri Üssünü Ziyaret Etti

Şeyh Temim, AFCENT Komutanı Korgeneral Harrigian ve üst düzey subaylarla görüştü.

Kaynak: Dunya.com