Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İsrail'in gerçekleri ve onu nakledenleri bile öldürmek istediğini" belirtti
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İsrail'in gerçekleri ve onu nakledenleri bile öldürmek istediğini" belirtti

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'İsrail'in gerçekleri ve onu nakledenleri bile öldürmek istediğini' belirtti
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda Al Jazeera ve AP ofislerinin de bulunduğu Cela Apartmanı'nı vurmasının "gerçekleri ve onu nakledenleri bile öldürme" amacı taşıdığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda Al Jazeera ve AP ofislerinin de bulunduğu Cela Apartmanı'nı vurmasının "gerçekleri ve onu nakledenleri bile öldürme" amacı taşıdığını söyledi.

Saint Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Rusya'da bulunan Hatır, Russia Today (RT) televizyonuna konuştu.

İsrail'deki bazı çevrelerin Katar'ı ve ona ait yayın organını (Al Jazeera) olayları büyütmekle suçlamasına ilişkin Hatır, "İsrail'in basın ofislerine yönelik ihlalleri, onun gerçekleri ve bu gerçekleri nakledenleri bile öldürmek isteyen yapısını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Hatır, İsrail'in bu ihlallerini kınaması için uluslararası topluma çağrıda bulunduklarını ancak buna aldıkları cevabın çok zayıf olduğunu belirtti.

Katar'ın, saldırılar sırasında Ürdün, Mısır ve ABD ile ateşkesin sağlanması konusunda rol oynadığını aktaran Hatır, bundan sonraki süreçte başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere Filistin'de gerilimin tırmanmasına neden olan olayların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Katar-Mısır ilişkileri

Haziran 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından Katar ile Mısır arasındaki ilişkilerin geldiği nokta ve iki ülkenin Filistin topraklarında ateşkese varılması konusunda oynadığı role ilişkin de konuşan Hatır şunları söyledi:

"Mısır, bölgedeki temel aktör. Hiç kimse onun Filistinlilere yardım etme ve İsrail saldırılarının durması için oynadığı rolü küçük göremez. El-Ula Zirvesi'nden bu yana ilişkiler yolunda gidiyor. İki ülkenin teknik ve siyasi komiteleri sürekli olarak bir araya geliyor ve koordinasyon sürüyor. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Mısır'ı ziyaret etti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Doha'ya davet etti."

Bölgede yaşanan gelişmelerin Arap ülkeleri arasında işbirliğini zorunlu kıldığını kaydeden Hatır, Mısır ile olan işbirliğinin devam etmesini istediklerini ancak yakın zamanda bir Mısır-Katar zirvesinden bahsetmenin zor olacağını söyledi.

Gazze'nin yeniden imarı

Gazze'deki Filistinlilere yönelik yardımlarla ilgili de konuşan Hatır, Mısır ile bu konuda koordinasyon içinde olduklarını ve yapılan yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Refah Sınır Kapısının kapanmamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Katar'ın 2014'te, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi kurduğunu ve yardımların bu mekanizma üzerinden yapıldığını belirten Hatır, Katar'dan Gazze'ye giden tüm yardımların enerji, Filistinli ailelerin desteklenmesi ve iskan projelerine tahsis edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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