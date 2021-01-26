Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatır: "Körfez krizi herkes için bir kayıptır"
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatır: "Körfez krizi herkes için bir kayıptır"

26.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:01
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatır:

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, yaklaşık 3,5 yıl süren Körfez krizinin bölgedeki tüm ülkeler için kayıp olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, yaklaşık 3,5 yıl süren Körfez krizinin bölgedeki tüm ülkeler için kayıp olduğunu belirtti.

Hatır, Katar merkezli Al Jazeera haber ağının Midan internet sitesine yaptığı açıklamada, Körfez krizi sonrasında varılan çözümü değerlendirdi.

Körfez krizinin Katar'ın dış politikasına etkisine değinen Hatır, Türkiye ve İran'ın desteğine ilişkin, "Körfez krizinde Katar'a uygulanan abluka sürecinde bize destek verenlere minnettarız." dedi.

Hatır, "Türkiye ve İran ile ilişkilerimiz gayet iyi ve bölgede istikrarın hakim olduğunu görmekten mutluyuz." diye konuştu.

Körfez krizindeki çözümün "stratejik açıdan önemli" olduğunu vurgulayan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Körfez krizi herkes için bir kayıptır, kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Hatır, krizin Katar'ın tercihleri dışında geliştiğinin altını çizerek, "Stratejik kararımız bu sürece zarar vermemek." ifadesini kullandı.

Körfez krizinde çözüm

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin çözümü için uzun süredir yürütülen çabalar sonucu 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen 41'inci Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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