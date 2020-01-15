Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta
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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta

Bir araya gelinmesi Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi.

15.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:29
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta

Bir araya gelinmesi

Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'ın başkenti 'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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: Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta
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