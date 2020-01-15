: Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta

15.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:29

Bir araya gelinmesi

Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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