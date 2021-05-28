Katar Dışişleri Bakanı'ndan insani yardımların Gazze'ye en kısa sürede ulaştırılması çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'nin son İsrail saldırılarında büyük bir yıkıma uğradığını ve insani yardımların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'nin son İsrail saldırılarında büyük bir yıkıma uğradığını ve insani yardımların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Al Sani'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarıyla ilgili ABD merkezli MSNBC televizyonuna verdiği röportaj Katar basınında yer aldı.

Katar ve Mısır'ın ABD ile iş birliği içinde Gazze'de ateşkesin sağlanması için çalıştığını ifade eden Al Sani, ateşkesin geçici olduğunu ve "İsrail'in Kudüs'teki provokatif eylemleri ve taraflar arasında barış umudunun olmayışı" gibi krizin özünü teşkil eden sorunları çözmediğini belirtti.

Katar'ın Gazze'ye yönelik yardımları ve saldırılarda meydana gelen yıkıma ilişkin bilgi veren Al Sani şunları kaydetti:

"Katar 10 yıl içinde, 42 binden fazla konutun yanı sıra hastane, yol ve Şeyh Hamed bin Halife Rehabilitasyon Hastanesini inşa etti. Bu hastanede sadece 2020'de 70 bin cerrahi müdahale gerçekleştirildi ama ne yazık ki son saldırılarda hastane zarar gördü. Gazze'ye büyük insani hizmetlerde bulunan Katar Kızılayı da saldırılarda hedef alındı."

Al Sani, yaşanan büyük yıkım nedeniyle insani yardımların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanı ayrıca, ülkesinin, dünya çapında güvenilir bir ara bulucu olduğunu ve bölgedeki çatışmaların çözümünde başarılı bir rol oynadığını belirtti ve son olarak Hamas ile İsrail arasında ateşkese varılması için farklı taraflarla yapılan görüşmelerde bunun faydasının görüldüğünü söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez