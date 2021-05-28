Katar Dışişleri Bakanı, Mısır'la Filistin konusunda yapılan iş birliğinin etkin sonuçları olduğunu belirtti
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Katar Dışişleri Bakanı, Mısır'la Filistin konusunda yapılan iş birliğinin etkin sonuçları olduğunu belirtti

Katar Dışişleri Bakanı, Mısır'la Filistin konusunda yapılan iş birliğinin etkin sonuçları olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Mısır'la yaptığı iş birliğinin Filistin meselesinde etkin sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Mısır'la yaptığı iş birliğinin Filistin meselesinde etkin sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Londra merkezli Al Araby televizyonuna konuşan Al Sani, Mısır ile Katar arasındaki ilişkilerin gergin bazı dönemlerden geçtiğini ancak asgari düzeyde de olsa iletişim kanallarının açık kaldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Mısır ile ateşkes konusunda koordinasyon kurduklarını ifade eden Al Sani, iki ülke arasındaki iş birliğinin bu bakımdan etkin sonuçları olduğunu vurguladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin herhangi bir tavizi içermediğini belirten Al Sani, Filistin meselesinin adil çözümünün, Arap Barış Girişimi'ni ve ilgili uluslararası kararları temel alması gerektiğini dile getirdi.

Al Sani, Katar'ın Gazze'ye yönelik yardımlarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Katarlı Bakan, Gazze'deki projelerinin konut, altyapı, yol ve okul inşası ile yaralıların tedavisi üzerine odaklandığını söyledi.

Al Sani ayrıca, şu ana kadar İsrail'in barış için diyaloga girmeyi istediği yönünde herhangi bir işaret almadıklarını belirtti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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