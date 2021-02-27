Katar Dışişleri Bakanı, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin temsilcilerini kabul etti

Katar, İran ile nükleer anlaşmanın tarafı olan ülkeler arasında diplomasi ve diyalog yolunu teşvik ettiğini duyurdu.

Katar, İran ile nükleer anlaşmanın tarafı olan ülkeler arasında diplomasi ve diyalog yolunu teşvik ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, anlaşmaya taraf ülkelerin Katar'daki temsilcilerinden İngiltere'nin Doha Büyükelçisi Jonathan Wilks, Fransa Büyükelçisi Franck Gellet ve Almanya Büyükelçisi Claudius Fischbach'ı kabul etti.

Görüşmede diplomatik yolun yeniden tesis edilmesi ve anlaşmayla ilgili diyaloğun başlatılması konuları ele alındı.

İran ve 5+1 anlaşmasındaki tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunun da ele alındığı görüşmede Al Sani, ülkesinin bu yönde durmadan çalıştığını ve diplomasi ile diyaloğu teşvik ettiğini belirtti.

Katar, ABD ile İran arasında nükleer mesele de dahil olmak üzere görüş ayrılıklarını gidermek ve karşılıklı yakınlaşma sağlanması yönünde arabuluculuk çalışmalarını yürütmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez