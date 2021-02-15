Katar Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasında ara buluculuk için Tahran'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasında ara buluculuk için Tahran'da

15.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:37
Katar Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasında ara buluculuk için Tahran'da

İran ve ABD arasında ara buluculuk için başkent Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

İran ve ABD arasında ara buluculuk için başkent Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif ile Al Sani, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Al Sani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, bölgedeki tansiyonu düşürme çabaları çerçevesinde ABD ve İran ile temaslarının devam ettiğini belirtmişti. Katar'ın, nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için siyasi ve diplomatik süreci destekleyerek gerilimi azaltmaya çalıştığını kaydeden Al Sani, bunun tüm ülkelerin uluslararası çabalarının bir parçası olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de bugünkü basın toplantısında, Katar'ın girişimlerine ilişkin "Bu yöndeki destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. İran ile Katar arasında muhtelif konularla ilgili istişareler sürekli olarak yapılmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Buse Varol Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Ali Arda Turan Sergen Yalçın Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasında ara buluculuk için Tahran'da - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:40:47. #1.14#
title