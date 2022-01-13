Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'den Türkiye'ye ziyaret - Haberler
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Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'den Türkiye'ye ziyaret

Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'den Türkiye'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani, 13-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. - ANKARA

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