Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'den Türkiye'ye ziyaret - Haberler
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Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'den Türkiye'ye ziyaret

Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'den Türkiye'ye ziyaret
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, 13-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmektedir" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, 13-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmektedir" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13-14 Ocak 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Ziyaret çerçevesindeki temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra, başta Afganistan olmak üzere bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.


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