Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'den Türkiye'ye ziyaret
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, 13-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmektedir" açıklaması yapıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, 13-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmektedir" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13-14 Ocak 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Ziyaret çerçevesindeki temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra, başta Afganistan olmak üzere bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.
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Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri