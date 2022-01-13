Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'den Türkiye'ye ziyaret

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, 13-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmektedir" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13-14 Ocak 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Ziyaret çerçevesindeki temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra, başta Afganistan olmak üzere bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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