Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ülkesinin Filistin'e desteğini yineledi
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ülkesinin Filistin'e desteğini yineledi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin davasının desteklenmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması yönündeki tutumunun sabit olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ülkesinin Filistin'e desteğini yineledi
21.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:18

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin davasının desteklenmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması yönündeki tutumunun sabit olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Al Sani, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ile telefonda Filistin ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede Al Sani, ülkesinin Filistin halkının haklarını destekleme, uluslararası meşruiyete, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalma yönündeki tutumunun sabit olduğunu vurguladı.

Al Sani, tüm bunların 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden adil ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmanın temeli olduğunu kaydetti.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat da Filistinlilerin Katar'ın tutumunu ve Filistin topraklarına ve halkına yönelik saldırıların durması için yürüttüğü çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

FKÖ Yürütme Konseyi, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) - İsrail normalleşmesini görüşmek üzere toplanmıştı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, BAE'ye "kararından geri dönmesi ve Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalması" çağrısında bulunulmuştu.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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