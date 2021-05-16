Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır ve ABD'li mevkidaşlarıyla İsrail saldırılarını görüştü
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır ve ABD'li mevkidaşlarıyla İsrail saldırılarını görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır ve ABD'li mevkidaşlarıyla İsrail saldırılarını görüştü
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Al Sani'yi telefonla aradığı belirtildi. Görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate karşı kullanılan son şiddet ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Al Sani, görüşmede uluslararası toplumun İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki sivillere yönelik vahşice saldırılarının durması için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Mısırlı mevkidaşı Şukri'yle de telefon görüşmesi gerçekleştiren Al Sani, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durumu ele aldı.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail'le gerilimin sona ermesi için Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin girişimleri olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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