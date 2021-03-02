Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Lenderking ile Yemen krizini ve çözüm arayışlarını görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Lenderking ile Yemen krizini ve çözüm arayışlarını görüştü

02.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:07
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Lenderking ile Yemen krizini ve çözüm arayışlarını görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve Yemen başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin masaya yatırdığı aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Yemen krizini çözmenin tek yolunun Yemenliler arasında müzakereler yapılması olduğunu ifade etti. Al Sani, ülkesinin Yemen'in birliği ve toprak bütünlüğünden yana tutumunun sabit olduğunu vurguladı.

Lenderking, 22 Şubat'ta Yemen'deki krize çözüm arayışı amacıyla 3 Mart'a kadar sürecek, aralarında üst düzey hükümet yetkilileri ile görüşmelerin de olduğu bir dizi temas için Körfez ülkeleri turuna başlamıştı.

Yemen'in Marib kentinde son dönemde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle ülkedeki savaşa son vermek için yürütülen uluslararası diplomasi trafiği de hız kazanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Lenderking ile Yemen krizini ve çözüm arayışlarını görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 18:10:28. #1.14#
title