Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: 'Doha Afganistan'da ulusal uzlaşının sağlanması için her türlü desteğe hazır' - Haberler
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Doha Afganistan'da ulusal uzlaşının sağlanması için her türlü desteğe hazır"

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Afganistan'da ulusal uzlaşıyı sağlamaya yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Afganistan'da ulusal uzlaşıyı sağlamaya yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Al Sani, Doha'ya resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar Dışişleri Bakanı, Le Drian ile terörle mücadele çabalarının güçlendirilmesine ilişkin konuların yanı sıra Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Basın toplantısında Afganistan'ın başkenti Kabil'e dün gerçekleştirdiği ziyarete değinen Al Sani, Taliban liderleriyle bir araya geldiğini, kendilerine Afgan halkının kazanımlarının korunmasının zorunluğu olduğunu ilettiğini, kadın hakları ve kalkınmaya ilişkin konularda da görüşmeler yaptığını söyledi.

Afgan hükümetini uluslararası toplumla ilişkiye geçme konusunda teşvik ettiklerini aktaran Al Sani, kadın haklarına saygının ve buna dair ihlallerin olmamasının önemini vurguladıklarını kaydetti.

Katarlı Bakan, "Kabil'de insani çabalara destek için Birleşmiş Milletlerin tüm kurumlarıyla çalışacağız ve insani yardımlar sunmayı sürdüreceğiz. Doha Afganistan'da ulusal uzlaşının sağlanması için her türlü desteğe hazır." ifadelerini kullandı.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere iki günlük resmi ziyaret için dün Doha'ya gelmişti.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: 'Doha Afganistan'da ulusal uzlaşının sağlanması için her türlü desteğe hazır' - Haberler
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