Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Afganistan'a ziyaret - Haberler
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Afganistan'a ziyaret

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Afganistan'a ziyaret

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Afganistan'daki geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ile görüştüğü bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Afganistan'daki geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ile görüştüğü bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonun internet sitesinden verdiği habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Kabil'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Al Sani, ziyaret kapsamında Hasan ile bir araya geldi.

Al Sani'nin ziyaretinin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden ve hükümetin kurulmasından sonra ülkeye gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğu ifade edildi.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Afganistan'a ziyaret - Haberler
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