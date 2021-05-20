Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, BM Genel Kurulu Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, BM Genel Kurulu Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, BM Genel Kurulu Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme faaliyetlerinin etnik temizlik noktasına vardığı uyarısında bulunarak, ivedi bir şekilde İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme faaliyetlerinin etnik temizlik noktasına vardığı uyarısında bulunarak, ivedi bir şekilde İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.

Al Sani, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

İsrail'in 7 Mayıs'tan bu yana Filistin'in işgal altındaki bölgelerine yönelik saldırılarına değinen Al Sani, "İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail'in saldırılarının durdurulması gerekiyor." dedi.

"Uluslararası toplum ciddi bir çalışma gerçekleştirerek, Filistin halkının güvenliğini sağlamalıdır." diyen Katarlı Bakan, "Soruyoruz, ne zaman uluslararası toplum İsrail'i caydırmak için harekete geçecektir?" ifadelerini kullandı.

Al Sani, Filistin topraklarında meydana gelen etnik ve demografik değişikliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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Son Dakika | Katar Dışişleri Bakanı: 'İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor'
Son Dakika | Katar Dışişleri Bakanı: "İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor"
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