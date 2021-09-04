Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths ile Afganistan'ı görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Afganistan'daki insani durumu ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Afganistan'daki insani durumu ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Griffiths, Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Al Sani, Griffiths ile bir araya gelerek Afganistan'daki insani durum ile BM ve Katar arasındaki iş birliğini görüştü.

Al Sani, ülkesinin uluslararası insani çabalara destek verdiğini ve bu konuda BM ile iş birliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Katar'dan bugün 15 ton gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na inmişti.

Doha'nın, Kabil havalimanının işletilmesiyle ilgili çabaları sürüyor.

ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra ilk olarak alana bir Katar uçağı inmişti.

Afganistan'ı dünyaya bağlayan Kabil havalimanının yeniden faaliyete geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüşüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez