Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amman'da

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dışişleri bakanlığı binasından detay Ortak basın toplantısı yapılması Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak...