Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amman'da
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amman'da

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dışişleri bakanlığı binasından detay Ortak basın toplantısı yapılması Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dışişleri bakanlığı binasından detay

Ortak basın toplantısı yapılması

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de, mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amman'da
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amman'da
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amman'da
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amman'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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