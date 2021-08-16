Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amman'da
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dışişleri bakanlığı binasından detay Ortak basın toplantısı yapılması Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dışişleri bakanlığı binasından detay
Ortak basın toplantısı yapılması
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşması
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de, mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı