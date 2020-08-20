Katar'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Katar'ın Ras Laffan Limanı'ndan yola çıkan "Tembek" isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
20.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:44
Katar'ın Ras Laffan Limanı'ndan yola çıkan "Tembek" isimli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Temmuz'da Katar'dan ayrılan LNG gemisi saat 07.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 211 bin 885 metreküp kapasiteli Marshall Adaları bayraklı gemi, 2007'de inşa edilmişti.
Kaynak: AA