Katar'dan "Yemen'deki Husileri desteklediği" suçlamalarına tepki Katar, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in "Doha yönetiminin, savaşın başından itibaren Husileri desteklediği" yönündeki suçlamalarına tepki gösterdi.

Katar, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in "Doha yönetiminin, savaşın başından itibaren Husileri desteklediği" yönündeki suçlamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Başbakanı'nın, Katar'ı gülünç suçlamalarla itham etmek için harcadığı çabayı, kardeş Yemen halkının sıkıntılarını gidermek, darmadağın olmuş halkını toparlamaya yönelik bir formül bulmak ve acil ihtiyaçlarını temin etmek için harcaması gerekirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yemenli yetkililere "birbiriyle çatışan tarafların arasına girmekten uzak durmaları" çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "çatışan taraflar" olarak kimlerin kastedildiği belirtilmezken, söz konusu ifadeyle 2107'deki Katar ablukasıyla başlayan Körfez krizine işaret edildiği yorumları yapıldı.

Açıklamda ayrıca Katar'ın hükümet ve halk olarak Yemen halkının yanında olduğu ve savaşın durması için harcanan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları desteklemekten geri durmayacağı belirtildi.

Yemen Başbakanı Abdulmelik, dün Mısır'ın El-Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, "Katar, savaşın başından itibaren Husi milisleri para, silah, medya ve ilişkiler yoluyla destekledi ve Yemen'in istikrarını bozmaya çalıştı. Katar'ın bu politikası Körfez krizinden bu yana açık hale geldi." demişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA