Katar'dan Van'daki terör saldırısına kınama Katar, Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik düzenlediği ve 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Katar, Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik düzenlediği ve 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, Van'da sivilleri taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Katar, nedeni ne olursa olsun, şiddet ve terörizme karşı durma konusundaki sağlam tutumunu yineliyor." denildi.

Kaynak: AA