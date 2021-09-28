Katar'dan Türkiye'ye büyük destek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yangın ve sel afeti destek hesaplarına Katar Devleti'nden 265 milyon lira bağış yapıldığını duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yangın ve sel afeti destek hesaplarına yapılan yardımın 902 milyon 863 bin 848 liraya ulaştığı duyuruldu. Paylaşımda, "265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadesi yer aldı. Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği hatırlatıldı. - ANKARA

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