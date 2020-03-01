Katar'dan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer'e devlet nişanı

01.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:40

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkılarından dolayı Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'e devlet nişanı takdim etti.

Görev süresi dolan Özer'i Emirlik Divanı'nda kabul eden Katar Emiri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde oynadığı rol ve gösterdiği çabalar dolayısıyla Özer'e "El-Vecbe" devlet nişanı takdim etti.

Şeyh Temim, Özer'e, ileride alacağı görevlerde başarı diledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerde daha fazla ilerleme kaydedilmesi temennisinde bulundu.

Türk Büyükelçi Özer ise Şeyh Temim ve Katarlı yetkililere görev süresi boyunca kendisine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Nişan takdim merasimi münasebetiyle AA muhabirine konuşan Özer, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 3 yılda her alanda gelişme gösterdiğini, bu bağlamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 5 defa toplandığını ve 50'den fazla anlaşmaya imza atıldığını söyledi.

El-Vecbe Nişanı, Katar'daki yabancı büyükelçilere veriliyor.

Büyükelçi Özer, Katar'daki görevine Mart 2017'de başlamıştı.

Kaynak: AA