Katar'dan Tunus'a 10 ton tıbbi malzeme yardımı Katar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere Tunus'a 10 ton tıbbi malzeme gönderdi.

Katar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere Tunus'a 10 ton tıbbi malzeme gönderdi.

Katar'ın Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere Tunus'a acil tıbbi yardım gönderilmesi yönündeki talimatı üzerine, 10 ton tıbbi malzeme taşıyan Katar Hava Yollarına ait kargo uçağının Tunus'un Kartaca Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yardımın Tunus'un Kovid-19'la mücadelesine destek kapsamında Katar Kalkınma Fonu (QFFD) tarafından yapıldığı kaydedildi.

Katar, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana İran, Filistin, Çin, İtalya, Lübnan, Gazze, Cezayir, Nepal, Ruanda ve son olarak da Tunus'a tıbbi yardımda bulunmuş oldu.

Tunus'ta bugüne kadar 980 Kovid-19 vakası görülürken, 40 kişi virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA