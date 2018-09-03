Katar'dan Trablus'taki Çatışmaları Durdurun Çağrısı

Katar, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir haftadır çatışan taraflara şiddeti derhal sonlandırmaları çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'ta çatışan taraflara şiddeti derhal sona erdirmeleri çağrısında bulunularak "Libya'nın başkentinde birkaç gündür devam eden çatışmalardan endişe duyuyoruz. Böylesi çatışmalar Libya'daki krizi daha da derinleştirecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler misyonlarının Libya'daki krizin aşılması yönündeki tüm çabalara Katar'ın verdiği destek yinelendi.

Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışmalar dolayısıyla bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti.