Katar'dan Suriye'ye Bağış

Katar, Suriye'nin Humus ilinden İdlib'e sığınanlar için yapılacak konut projesinin uygulanmasına yönelik 2 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.



Katar Kalkınma Fonu ile Katar Kızılayının daha önce sözünü verdiği 100 milyon dolar bağış kapsamında 2 milyon dolar değerindeki proje anlaşmasını imzaladı.



Proje kapsamında 100 metrekarelik evler inşa edileceği ve projeden 150'si engelli 620 ailenin yanında 3 bin 100 kişinin istifade edeceği belirtildi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da Şubat 2016'da düzenlenen Suriye Donörler Konferansı'nda Katar, Suriye'de acil durumların karşılanması için 100 milyon dolar sözü vermişti.



Humus'ta yaşayan on binlerce Suriyeli, yıllar boyunca devam eden çatışmalar nedeniyle İdlib'e sığınmıştı.