Katar'dan Sudan'daki sel felaketi için acil yardım kampanyası

26.08.2019 00:10

Katar Kızılayı, Sudan'da aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle "acil insani yardım kampanyası" başlattığını duyurdu.

Katar Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın 15 bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sellerden etkilenenlere yönelik insani yardım kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanyanın Sudan Kızılayı ile iş birliği içerisinde yürütüldüğü ve ilerleyen günlerde yardımların ikinci kısmının ulaşacağı ifade edildi.

Kuruluşun acil yardım fonundan ilk olarak Hartum vilayetinin Bahri kenti kırsalındaki 4 köye yardım yapıldığı kaydedilen açıklamada, cibinlik, battaniye, kilim, su kabı ve mutfak malzemeleri gibi insani yardım malzemelerinin dağıtıldığı bilgisine yer verildi.

Sudan'da aşırı yağışlar sonucunda oluşan sel felaketi en çok Hartum, Beyaz Nil ve Kassala vilayetlerini vurdu. Selden şu ana kadar ülkede 62 kişi ölürken, 194 bin kişi etkilendi.

Sudan'da ağustos ayının başından itibaren aşırı yağışlar etkili oluyor. Geçen yıl aynı tarihlerde yaşanan sel felaketi sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA