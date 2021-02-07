Katar'dan Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi çağrısı
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Katar'dan Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi çağrısı

07.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:40
Katar'dan Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi çağrısı

Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve tıbbi yardımların dağıtımı konusunun siyasallaştırılmaması çağrısında bulundu.

Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve tıbbi yardımların dağıtımı konusunun siyasallaştırılmaması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hatır, başkent Doha'da düzenlenen "Küresel Krizler Karşısında Hukuk; Araçlar ve Sorunlar" başlıklı uluslararası konferansta konuştu.

Ülkesinin, uluslararası sistemin adalet, eşitlik ve insani değerleri temsil etmesi gerektiğine inandığını belirten Hatır, "Bu sistemin özünde, insanca ve onurlu yaşama hakkına saygı gösteren adil bir uluslararası hukuk sistemi olmazsa bu gerçekleşmez." dedi.

Bazı ülkelerin salgın döneminde kendi içine çekildiğine işaret eden Hatır, "Koronavirüs felaketi içimizdeki iyi ve kötüyü ortaya çıkardı. Bazı ülkelerin bu süreçte başkasına yardım eli uzatmayı reddettiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Tıbbi yardım ve Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi gerektiğini aktaran Hatır, "Bazı çevrelerin Kovid-19 aşısını tekelleştirmeye dönük kanun çıkaracağı haberleri var. Bunu reddediyoruz ve uluslararası toplumun da reddetmesi gerekir." diye konuştu.

Hatır, Kovid-19 salgını süresince ülkesinin 70'ten fazla ülke ve insani yardım kuruluşuna tıbbi yardımda bulunduğunu sözlerine ekledi.

AB, 8 Ocak'ta, Pfizer-BioNTech ile 300 milyon dozluk aşı almak için bir anlaşma yapmıştı ve bu rakam o sırada firmanın mevcut kaynaklarının yarısına tekabül ediyordu. Uzmanlar, AB'nin aşı tedarikinde küresel seviyede başı çeken bir şirketten bu kadar çok doz alabilmesini "aşı istifleme" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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