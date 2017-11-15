Katar'dan Iraklı Sığınmacılara Yardım

Katar'ın, Irak'ın Musul kentindeki sığınmacılara destek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile anlaşma imzaladığı bildirildi.





Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Katar Kalkınma Fonu, Musul'daki iç göçmenlere destek için BMMYK ile anlaşma imzaladı.





Musul'da çatışmalardan zarar gören halkın barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması ile nakdi yardımı kapsayan anlaşmadan, 68 bin iç göçmenin yararlanacağı, zarar gören 45 bin evin onarılacağı aktarıldı.





Katar Kalkınma Fonu Müdürü Halife el-Kevari, kış mevsiminin yaklaşmasıyla ihtiyaç duydukları şu dönemde Iraklı kardeşlerine yardım yaptıklarını belirtti.





BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise Arap ülkelerinde ve diğer ülkelerdeki sığınmacılara desteğinden ötürü Katar hükümetine teşekkür etti.





Katar daha önce de Felluce'deki 30 bin sığınmacı için 10 milyon dolar yardım sunmuştu.





Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne giren Musul'u, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonların ardından geçen temmuz ayında tamamen geri almıştı.