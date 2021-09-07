Katar'dan insani yardım taşıyan üçüncü uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı
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Katar'dan insani yardım taşıyan üçüncü uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı

Katar'dan insani yardım taşıyan üçüncü uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar'dan gıda ve ilaç taşıyan üçüncü uçak, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na indi.

Katar'dan gıda ve ilaç taşıyan üçüncü uçak, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na indi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar'dan 25 ton gıda maddesi, insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan bir uçak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Haberde, bugüne kadar Afganistan'a ulaşan Katar insani yardımlarının 68 tona ulaştığı kaydedildi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra 1 Eylül'de Katar Havayollarına ait bir uçak, buranın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirmişti. Daha sonra 4 ve 6 Eylül tarihlerinde Katar'dan insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan iki uçak Kabil'e inmişti.

Afganistan'ı dünyaya bağlayan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüşüyor.

ABD, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum, Kabil havalimanının bir an önce devreye girmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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