Katar'dan HRW'nin Doha cezaevinde virüsün yayıldığı açıklamalarına yalanlama
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Katar'dan HRW'nin Doha cezaevinde virüsün yayıldığı açıklamalarına yalanlama

Katar, başkent Doha'daki Merkez Cezaevi'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı iddialarını yalanlayarak, hapishanede az sayıda vaka tespit edildikten sonra durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Katar'dan HRW'nin Doha cezaevinde virüsün yayıldığı açıklamalarına yalanlama
19.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:32

Katar, başkent Doha'daki Merkez Cezaevi'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı iddialarını yalanlayarak, hapishanede az sayıda vaka tespit edildikten sonra durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Katar Hükümeti İletişim Bürosu'ndan, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW), Doha'daki Merkez Cezaevi'nde virüsün yayıldığı yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Cezaevi'nde az sayıda vaka tespit edildikten sonra durumun kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, vaka sayısının 12 olduğu, herhangi bir can kaybının da yaşanmadığı aktarıldı.

Virüs bulaşan mahkumların sağlık kuruluşlarına gönderilerek tedavi altına alındığı, durumu kötüleşen iki mahkumun da gördükleri tedavinin ardından iyileşerek hapishaneye geri götürüldüğü belirtilen açıklamada, HRW'nin yayınladığı raporun asılsız iddialar ve söylentilere dayandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, mart ayından bu yana Merkez Cezaevi'nde Kovid-19 tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulandığı, mahkumların, sağlık kontrolünden geçirildiği, dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiği, maske ve eldiven gibi koruyucu malzemelerin dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 22 Nisan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bazı tutuklular hakkında af kararı çıkarmış ancak mahkumların sayısı açıklanmamıştı.

Katar Sağlık Bakanlığı ülkede 15 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 35 bin 606'ya çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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